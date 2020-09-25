Ветераны рассказали о расследованиях неочевидных преступлений

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

23 сентября 2020 года руководитель СУ СК РФ по Пензенской области Д. М. Матушкин, представители общественных организаций «Ветераны следствия» из Пензенской области, «Совета ветеранов следствия» Удмуртской Республики И. А. Кудинов и Л. К. Москалёв, встретились со студентами многопрофильного колледжа при ПГУ – участниками научного кружка при следственном управлении «Юный следователь».

Открывая встречу, Матушкин Д.М. поблагодарил студентов за активное участие в общественной жизни следственного управления, вручил дипломы и подарки учащимся колледжа – победителям викторин: Диане Барматковой, Юлии Савелькиной и Марине Бородавкиной.

На встрече ветераны следствия И. А. Кудинов и Л. К. Москалёв рассказали об интересных случаях расследования неочевидных преступлений, поделились примерами их раскрытия в 1990-е годы, способами преодоления психологических трудностей при общении с потерпевшими и лицами, совершившими преступления.

В завершение мероприятия заместитель руководителя следственного управления Е. В. Павлова рассказала студентам о возможностях получения высшего образования в Академиях Следственного комитета Российской Федерации.

Студенты поблагодарили ветеранов следствия и сотрудников управления за интересную беседу.