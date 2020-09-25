Режим повышенной готовности никто не отменял

Пресс-служба Администрации Пензы

В рейде приняли участие представители Управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации города Пензы, сотрудники Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области, УМВД России по городу Пензе, администрации Октябрьского района.

В ходе рейда были проверены 13 объектов потребительского рынка на ул. Тернопольской 14,16,18, ул.Бородина,9, пр. Строителей,70а: магазины «Самко», «Бристоль», «Красное & Белое», «Пив&Ко», «Автозапчасти для иномарок», «Булочная–Кондитерская», парикмахерская, кафе, кулинарный отдел, отдел «Цветочная сказка» ТЦ «Лето», павильоны «Шаурма», «Гриль».

Проверены наличие и достаточность индивидуальных средств защиты у работающего персонала, возможность для обработки рук, в том числе и посетителями объектов кожными антисептиками, соблюдение социального дистанцирования, другие вопросы санитарного законодательства в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Руководителям объектов торговли и услуг разъяснены требования нормативных актов при действующем режиме повышенной готовности. Управлением Роспотребнадзора положительно отмечена работа магазинов «Бристоль», «Самко», ТЦ «Лето».

Сделаны замечания о нарушении санитарных требований таким предприятиям, как магазин «Пив&Ко», «Автозапчасти для иномарок», «Булочная–Кондитерская» за отсутствие масок у персонала, дезинфицирующих средств, возможности дезинфекции рук на входе в магазин.

Проведены профилактические беседы с предпринимателями и администраторами объектов, рекомендована организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела.