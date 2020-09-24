Лучшим воспитателем в Пензенской области стала Лилия Огороднова из Кузнецка

Фото: Министерство образования Пензенской области

Сегодня были подведены итоги областного конкурса «Лучший воспитатель образовательной организации». Заявки на участие в нем подавали 23 педагога, но только десять из них сумели пройти в очный этап.

После демонстрации конкурсантами профессиональных навыков жюри смогли выбрать лидеров. Третье место заняли Анна Голованова, воспитатель детского сада комбинированного вида «Колокольчик» р.п. Башмаково, и Людмила Костромина, воспитатель детского сада «Спутник» с. Засечное Пензенского района. Они получили по 30 тысяч рублей.

На втором месте - Анна Титова, воспитатель филиала № 1 детского сада №89 города Пензы «Солнечный лучик» и Ольга Егорова, воспитатель детского сада «Солнышко» села Красная Горка Колышлейского района. Им вручены сертификаты на 50 тысяч рублей.

Первое место и сертификат на 100 тысяч рублей получила Лилия Огороднова, воспитатель детского сада компенсирующего вида №37 города Кузнецка.

Остальные участники очного этапа получили по 15 тысяч рублей.