В Пензенской области построят мукомольный завод

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

С 2006 года эта компания выращивает сельскохозяйственные культуры в Ставропольском крае. В планах – открытие мукомольного производства в нашем регионе. Иван Белозерцев выразил готовность помогать развитию проекта.

- Наши аграрии получают хорошие урожаи. В Нижнеломовском, Земетчинском, Колышлейском, Каменском и других районах есть мощные элеваторы. Область расположена рядом с крупными регионами, налажено транспортное сообщение и с федеральным центром. Давайте заключим инвестиционное соглашение, - отметил Иван Белозерцев и поручил создать рабочую группу для старта проекта.

Планируется, что мельничный комплекс будет производить более 200 тонн муки в сутки. Объем инвестиций составит порядка 600 миллионов рублей.

Кроме того, инвестор выразил заинтересованность в организации молочного комплекса на территории Пензенской области. Компания готова инвестировать в этот проект порядка одного миллиарда рублей.