В мэрии Саранска обсудили вакцинацию сотрудников «управляек» [ВИДЕО]

Сегодня в администрации городского округа Саранск состоялась встреча мэра Петра Тултаева с руководителями управляющих компаний, а также транспортных и муниципальных предприятий. В разговоре принял участие главный внештатный специалист, эпидемиолог Министерства здравоохранения РМ Михаил Чумаков.

Петр Тултаев отметил, что вакцинация сотрудников управляющих компаний необходима – ведь они контактируют с большим количеством людей, и поэтому могут переносить инфекцию.

- Никто не знает, какими могут быть последствия, если человек одновременно заболеет и гриппом, и коронавирусом. Нам очень важно, чтобы ваши сотрудники, которые, по сути, все это время были на передовой, оставались здоровыми. Их здоровье – это и ваше здоровье, потому что находитесь в одном коллективе. Одним из методов противостояния болезни является коллективный иммунитет, который может выработаться посредством вакцинации.

Мэр города отметил, что вакцинация в Саранске идет в рамках национального календаря, однако в этом году очень часто высказываются опасения, что прививки навредят здоровью. Глава города в очередной раз подчеркнул, что в таких условиях целиком и полностью необходимо доверяться мнению специалистов, а не интернет-источникам.