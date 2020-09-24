Жительница села Грабово лишилась части пальца после того, как показала неприличный жест

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Согласно информации пресс-службы областной прокуратуры, 18 июля 44-летний житель Грабово позвал к себе гостей. Его сожительница пыталась выпроводить их. Между ней и мужчиной вспыхнула ссора, в ходе которой женщина показала хозяину дома средний палец. Тот пригрозил ей, что отрубит его, если это повториться.

Не поверив мужчине, сожительница повторила оскорбительную выходку, а после положила руку на пол, вытянув палец. Недолго думая, тот отрубил ей одну фалангу топором. После этого хозяин дома обработал женщине рану и лег спать. Утром пострадавшей понадобилась помощь медиков.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.