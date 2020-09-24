Иван Белозерцев – участникам избирательной компании: «Надеюсь на дальнейшую совместную работу»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Участники разговора в формате «круглого стола» обсудили дальнейшую работу.

- Каждый из вас в качестве кандидата в губернаторы провел много встреч, люди высказывали вам свои пожелания и предложения, - отметил Иван Белозерцев. - Для меня сегодня важно обсудить проблемные вопросы, чтобы взять их в работу.

Губернатор напомнил присутствующим, чего область достигла за последние пять лет, а также обозначил проблемные места, над которыми нужно работать.

- Есть и районы, где работа по созданию предприятий ведется слабее, и мы понимаем, что там нужны рабочие места. По областным программам мы выделяем сотни миллионов рублей на поддержку крестьянско-фермерских хозяйств, бизнеса на селе. Мы будет продолжать работу в этом направлении.

За круглым столом также обсуждались вопросы комплектования врачами первичного звена медицинской помощи, инфраструктуры и благоустройства сельских территорий, местного самоуправления в районах, ремонта дорог, повышения качества водоснабжения.

Иван Белозерцев поблагодарил политиков за активное участие в жизни области.

- Партии и платформы у нас разные, а Родина у нас одна, люди одни. Надеюсь на дальнейшую плодотворную совместную работу, - подчеркнул глава региона.