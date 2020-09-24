Общегородской субботник состоится в Пензе 26 сентября

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Об этом сегодня сообщил заместитель главы администрации города Пензы Олег Денисов. Он рассказал, что 25 сентября в Пензе пройдет санитарная пятница, а 26 – общегородской субботник, который даст старт осеннему месячнику по благоустройству. Во время него планируется не только уборка городских территорий, но и посадка деревьев.

- Будет высажено более двух тысяч саженцев липы, рябины, клена и голубых елей, - отметил Олег Денисов.

Во время месячника, как обычно, будет действовать упрощенная процедура приемки мусора на полигоне. Предприятия и организации могут обратиться в районную администрацию, оформить путевой лист и бесплатно вывезти отходы. Исключение составляют промышленный и строительный мусор.