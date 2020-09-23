Автобус в подарок агропромышленному колледжу Пензы

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Торжественные мероприятия, посвященные юбилею пензенского агропромышленного колледжа, состоялись в среду, 23 сентября 2020 года. Основным вехам истории становления и развития учебного заведения посвятили большую выставку в фойе Пензенской областной филармонии.

Глава региона отметил большой вклад образовательного учреждения в подготовку высококвалифицированных кадров для сельскохозяйственной отрасли.

Учебное заведение является старейшим в Пензенской области. За время работы в его стенах было подготовлено более 100 тысяч специалистов.

За изучением передового опыта приезжают специалисты из соседних областей. Гостями колледжа в разные годы были чехословацкие, венгерские, американские, немецкие, французские делегации.

«Сегодня специалисты нам нужны. Сельское хозяйство Пензенской области развивается достойными темпами. – В этом году аграрии уже собрали свыше трех миллионов ста тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Создаются и работают крестьянско-фермерские хозяйства, растет интерес к развитию сельского хозяйства со стороны молодежи», - отметил Иван Белозерцев.

В настоящее время в колледже обучаются 990 студентов по 13 образовательным программам сельскохозяйственного профиля, работают 140 сотрудников.

«Важно укреплять материальную базу колледжа. В 2017 году мы приобрели для него новый комбайн «Полесье».

В подарок к юбилею колледж получил сертификат на приобретение нового автобуса.