Житель Саранска помог соседке выбраться из горящей квартиры

Мужчина помог пенсионерке выбраться из квартиры через окно. Фото: ГУ МЧС по РМ

Вчера утром в Саранске загорелась квартира в доме на улице Веселовского. Один из жителей, Виталий С., с улицы заметил идущий из окна на втором этаже дым, а после услышал крики. Он зашел в подъезд и через одну из квартир выбрался на козырек магазина, по которой дошел до горящего жилища.

Виталий С. Фото: ГУ МЧС по РМ

Через окно Виталий разглядел хозяйку квартиры 1929 года рождения. Напуганная женщина стояла на задымленной кухне. Мужчина незамедлительно залез в помещение и помог выбраться пенсионерке. Пострадавшую и ее спасителя с козырька с помощью спецтехники сняли сотрудники МЧС. Женщина, получившая ожоги рук и лица I и II степени (4% тела), была передана врачам скорой помощи.

От огня пострадали внутренняя отделка и имущество в одной из квартир и балкон в другой. Причина пожара устанавливается.