В Мордовии перед судом предстанет бывшая заведующая детским садом

В Мордовии завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшей заведующей одного из детских садов Ромодановского района. Женщина обвиняется в мошенничестве.

По данным следствия, совместно с гражданкой в детском саду работал и ее супруг. Спустя некоторое время мужчина уволился, однако официально этот факт заведующая учреждением оформлять не стала, продолжая начислять мужу заработную плату, будто бы он по-прежнему работает. Таким образом с января 2014 года по июль 2015 женщина получила 58 тысяч рублей.

В ходе следствия вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемая признала полностью и полностью возместила причиненный ущерб.

Уголовное дело направлено в суд.