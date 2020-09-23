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Общество

В центре Саранска установят более 100 новых дорожных знаков

Работы будут выполнены в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Анна ЧЕРНАЯ
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В Саранске устанавливаются новые консольные опоры и дорожные знаки. Их размещают в местах концентрации ДТП: на перекрестках улиц Полежаева и Ботевградской, Коммунистической и Пролетарской, Коммунистической и Ботевградской. Всего планируется заменить и установить 19 консольных опор и 151 дорожный знак. Также на участках обновят дорожную разметку.

Указанные мероприятия по повышению безопасности дорожного движения проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».