Единый контактный центр ООО «ТНС энерго Пенза» автоматизирует прием показаний счетчиков

Фото предоставлено пресс-службой

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории региона ООО «ТНС энерго Пенза» информирует клиентов об изменениях в процедуре передачи показаний индивидуальных приборов учета.

В рамках тестирования с 23 по 25 сентября 2020 года Единый контактный центр компании по телефону (8412) 98-78-48 будет осуществлять прием показаний потребителей исключительно посредством сервиса автоматического приема показаний с помощью технологий речевого распознавания. Потребителю достаточно произнести номер своего лицевого счета и голосом озвучить новые значения прибора учета.

В качестве альтернативы клиенты компании в ходе звонка смогут воспользоваться передачей показаний путем набора на клавиатуре телефона в тональном режиме.

Энергосбытовая компания напоминает, что для расчета платы за электроэнергию возможно использование только данных, полученных не позднее 25-го числа расчетного месяца.

Напомним, передача показаний счетчика также доступна иными дистанционными способами:

- на главной странице официального сайта ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru – без регистрации;

- в «Личном кабинете»;

- с помощью мобильного приложения «ТНС энерго»;

- через голосового помощника «Алиса» от Яндекс, произнеся команду: «Алиса! Включи навык «ТНС энерго».