Все чаще к нам приходят заниматься семьями

Фото предоставлено Федерацией Фитнеса и Бокса Пензенской области

Идея создания такого заведения и ее реализация – это заслуга Федерации Фитнеса и Бокса Пензенской области. Как рассказал ее президент Антон Маклаков, желание открыть собственный зал у него было давно. Нашли живописное место рядом с лесом, оформили помещение по индивидуальному дизайну, украсили одну из стен девизом организации – «Укрепляй тело, береги душу!».

- Принципиальная позиция, - подчеркивает Антон, - в нашем зале могут заниматься только те, кто всерьез решил изменить привычный, неспешный образ жизни, и намерен улучшать свое здоровье. Научиться боксу для самообороны.

Тренировки проходят в микрогруппах. Это дает возможность больше уделять внимания индивидуальным особенностям каждого спортсмена, в отработке техники, выполнении силовых упражнений, вопреки расхожему мнению, позволяет тренироваться без травм и повреждений.

В равной степени это относится как к мужским группам, так и женским. И, конечно, самое пристальное внимание к тренировкам в детских группах. Занятия в клубе проводят лицензированные тренеры Антон Маклаков, Даша Маклакова, Евгений Ходос.

- Все чаще в клуб стали приходить заниматься семьями, - делится Антон. - И это нас очень радует. Вдохновляет на дальнейшее развитие.

Остается лишь добавить, что залы в клубе работают без выходных, с соблюдением всех правил безопасности: помещения систематически дезинфицируются и проветриваются.

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