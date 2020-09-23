Пензенскому краеведческому музею – 115 лет

Вчера в Пензе состоялось мероприятие «Музей – хранитель памяти и традиций родного края. От сердца к сердцу», приуроченное к 115-летию областного краеведческого музея.

Со знаменательной датой коллектив учреждения поздравили заместитель председателя Правительства Пензенской области Олег Ягов, министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова, Директор Института непрерывного образования Пензенского государственного университета, доктор исторических наук, профессор Геннадий Белорыбкин и другие почетные гости.

В рамках мероприятия также состоялось открытие двух тематических выставок: одна из них рассказывает об истории музея, вторая представляет собрание кукол из частной коллекции мастерицы Веры Эдгаровны Василенко, мастера декоративно-прикладного искусства г. Пензы

В завершении сотрудники музея и гости праздника приняли участие в акции «Сердечный флешмоб».