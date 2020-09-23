Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

В рамках осеннего этапа Вахты Памяти ребята вели раскопки возле поселка Кневицы Демянского района Новгородской области, где в 1942 году вела ожесточенные бои 202 стрелковая дивизия, сформированная на территории Пензенской области.

На встрече, которая состоялась в Законодательном Собрании Пензенской области во вторник, 22 сентября 2020 года, руководитель отряда Константин Кривулин поделился итогами экспедиции.

Поисковики подняли останки 11 красноармейцев, обнаружили 3 смертных медальона. Один удалось прочитать на месте и установить данные погибшего: рядовой Грона Андрей Алексеевич 1903 года рождения, уроженец села Линовица Черниговской области, Украина. Считался пропавшим без вести с 1943 г.

В настоящее время ведутся поиски родственников. Два других медальона находятся на экспертизе. Также при раскопках найдена алюминиевая ложка с фамилией бойца, сообщил командир «Азимута».

Памятную доску павшим на новгородской земле пензенцам, изготовленную при содействии Валерия Лидина, сердобские поисковики установили на Кневицком мемориале. На его плитах начертаны имена и наших земляков.

Глава регионального парламента поздравил Никиту Кривулина, ставшего самым юным победителем всероссийского конкурса «Нам доверена память», который проводится среди участников поискового движения. Молодой человек, в 12 лет ведущий пока только теоретические изыскания, занял первое место за творческую работу «Своих на войне не бросаем».

Валерий Лидин выразил благодарность членам поисковой группы за работу.