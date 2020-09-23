Почему Королева простила измену Тарзана

Певица Наташа Королева и актер, певец Сергей Глушко (Тарзан), архив "ЭГ" Фото: Борис КУДРЯВОВ

Подробности – сегодня в материале Алены Мартыновой в еженедельнике «Комсомольской правды» 23 -30 сентября 2020 года.

Интерес читателей привлечет в номере детальный анализ и поиски ответа на вопрос: могут ли объединиться Россия и Белоруссия? И по какому варианту – вхождение Белоруссии в состав России, кофедерация или новый Союз? О том, сколько уйдет на это время, кто будет печатать деньги, и что мы получим в итоге? – в развороте от журналистов Романа Голованова и Дмитрия Козурова.

А также в номере:

В колонии ждут Ефремова, у которого «денег до фига», считает корреспондент Александр Бойко.

Как живут жены арабского принца официантка из Минска и гимнастка из Азербайджана.

Ждет читателей еженедельника много и других «вкусностей»: разбор звездного гардероба от Марии Ремизовой, сканворд, календарь астролога на октябрь.