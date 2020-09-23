Проект «Жить активно-здорово» в Пензе

Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Межведомственный областной проект «Жить активно – здорово!», разработанный в 2019 году региональными министерствами здравоохранения, физической культуры и спорта, будет возобновлен уже на этой неделе. Каждый четверг в плавательных бассейнах Пензы по утвержденному графику будут проходить профилактические мероприятия для всех небезразличных к своему здоровью жителей.

Специалисты проведут оценку состояния здоровья каждого участника: измерят окружности талии, индекс массы тела и артериальное давление, определят глюкозу, холестерин в крови экспресс-методом и насыщаемость капиллярной крови кислородом. В заключение врач по медицинской профилактике проведет индивидуальное консультирование с рекомендациями по изменению образа жизни в соответствии с выявленными отклонениями.

Желающие смогут пройти апробацию комплекса ГТО и получить за это абонемент на бесплатное посещение плавательного бассейна. Именно плавание в бассейне относится к самому эффективному с точки зрения жиросжигания виду спортивных занятий, позволяющих быстро избавиться от лишнего веса, сформировать спортивную фигуру и вести борьбу с гиподинамией.

24 сентября 2020 года с 11 до 14 часов все желающие приглашаются в плавательный бассейн «Олимпийский», по адресу: ул.Антонова, 39-а.

График

проведения мероприятий в рамках проекта «Жить активно – здорово!»:

24.09.2020г. - с 11 до 14 час. - ГАУ УСП ПО «Олимпийский», ул.Антонова , 39-а 01.10.2020г. - с 11 до 14 час. - Открытый плавательный бассейн (УОР). ул.Одоевского, 1 08.10.2020г. - с 11 до 14 час. - Плавательный бассейн «Дельфин», г. Спутник, ул.Радужная, 14 15.10.2020г. - с 11 до 14 час. - Дворец водного спорта «Сура», ул.Красная, 106 22.10.2020г. - с 11 до 14 час. - Дворец спорта «Буртасы», ул.Строителей, 96 29.10.2020г. - с 11 до 14 час. - Дворец спорта «Буртасы», ул.Строителей, 96 01.11.2020г. - с 11 до 14 час. - ГАУ УСП ПО «Олимпийский», ул.Антонова , 39-а