Шпаргалка для иностранца

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

«Следственной частью следственного управления УМВД России по Пензенской области окончено предварительное расследование уголовного дела, фигурантами которого являются 17 жителей Москвы, Нижнего Новгорода и Пензы. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ.

По версии следствия, в период с декабря 2017 по январь 2019 года злоумышленники легализовали пребывание на территории региона не менее 50 иностранных граждан, прибывших из государств ближнего и дальнего зарубежья.

Согласно законодательству РФ, ряду категорий мигрантов для получения разрешительных документов необходимо сдать соответствующие экзамены на базе учебных центров. Предварительно установлено, что фигуранты организовали систему помощи иностранцам во время таких испытаний. Они подсказывали правильные ответы, предоставляли листы с записями, с которых мигрантам при выполнении тестовых заданий достаточно было переписать правильный текст.

Противоправная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области и регионального Управления ФСБ России.

Расследование уголовного дела продолжалось почти два года. В рамках предварительного следствия было назначено и проведено 10 экспертиз, в том числе – комплексная психолого-лингвистическая судебная экспертиза по видеофайлам с записями проведения испытаний. Эксперты установили, что речь экзаменуемых не является воспроизведением собственных мыслей на русском языке, а повторяет сторонние установки.

Также проведено 27 обысков, изъяты документы, в том числе экзаменационные материалы, а также телефоны, ноутбуки, компьютеры и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Допрошено свыше 120 свидетелей. Объём материалов уголовного дела составил 55 томов.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору Ленинского района города Пензы для утверждения обвинительного заключения», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.