В Саранске отопительный сезон стартует 25 сентября

Девушка мерзнет в квартире (архив) Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отопительный период для учреждений и организаций социальной сферы городского округа Саранск начинается с 25 сентября, для других объектов – с 28 сентября.

Подача тепла будет осуществляться поэтапно.

Согласно графику ПАО «Т Плюс», на первом этапе (с 28 сентября) теплоноситель начнет подаваться в многоквартирные дома, находящиеся в юго-западной и в отдельные дома в центральной части Саранска, микрорайоне Юбилейном, Ремзаводе, с. Горяйновка и Зыково, п. Озерном, рп. Луховка, Ялга и Николаевка. На втором этапе (с 29 сентября) – в северо-восточной части, на третьем (с 30 сентября) – в центральной части города, на четвертом (с 1 октября) – в северо-западной и в отдельные дома в северо-восточной части.

Жителям верхних этажей многоквартирных домов, имеющим в квартирах краны Маевского, необходимо предоставить доступ в жилое помещение сотрудникам управляющих компаний.

При возникновении вопросов по теплоснабжению горожанам необходимо обращаться в управляющие компании, службу «071» по телефону 071 (24-24-71 – с сотового) и ЕДДС г.о. Саранск – 24-07-07. Служба «071» и ЕДДС работают круглосуточно.