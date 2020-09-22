Иностранные граждане, прибывающие в Пензенскую область, обязаны сообщить о своем приезде

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В соответствии с постановлением губернатора Пензенской области от 16 март, в регионе определен порядок действий при въезде на территорию региона граждан, посетивших страны, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции.

Россияне обязаны сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на территориях других государств и контактную информацию на горячую линию Пензенской области по номеру телефона 8(8412) 42-09-47.

Также, согласно документу, они обязаны пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию в течение трех дней после прибытия в Пензенскую область, а при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

Въезд на территорию региона иностранных граждан из иных государств, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), возможен исключительно при наличии отрицательных результатов лабораторных обследований на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразно-цепной реакции, полученных не позднее чем за двое суток до даты отъезда с территории иного государства. Иностранные граждане также обязаны сообщать о своем прибытии в Пензенскую область, месте, датах пребывания и контактную информацию на горячую линию Пензенской области по номеру телефона 8(8412) 42-09-47. При появлении первых респираторных симптомов они должны незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.