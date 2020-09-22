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Под Пензой уже несколько дней горит свалка

Информация о пожаре в межрегиональное Управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям поступила еще 18 сентября
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба межрегионального Управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям

ФОТО: Пресс-служба межрегионального Управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям

Сотрудники ведомства оперативно выехали на место пожара - полигон для отходов рядом с Чемодановкой. Как выяснилось на месте происшествия, мусор вспыхнул сразу в двух местах. В одном случае площадь возгорания составила 500 квадратных метров, а в другом- 300 кв. м. По данным Управления, сообщений о локализации пожара не поступало до сих пор.

Специалисты ЦЛАТИ провели отбор проб атмосферного воздуха. По факту возгорания Управлением Росприроднадзора возбуждено административное дело.

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