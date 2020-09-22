Под Пензой уже несколько дней горит свалка

ФОТО: Пресс-служба межрегионального Управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям

Сотрудники ведомства оперативно выехали на место пожара - полигон для отходов рядом с Чемодановкой. Как выяснилось на месте происшествия, мусор вспыхнул сразу в двух местах. В одном случае площадь возгорания составила 500 квадратных метров, а в другом- 300 кв. м. По данным Управления, сообщений о локализации пожара не поступало до сих пор.

Специалисты ЦЛАТИ провели отбор проб атмосферного воздуха. По факту возгорания Управлением Росприроднадзора возбуждено административное дело.