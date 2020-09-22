Ехал по трассе наркоман на бензовозе

Пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Пензенской области

21 сентября в 5.40 в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Нижнеломовский» поступило сообщение о том, что по трассе М5 «Урал» со стороны города Спасска в направлении Пензы движется грузовая машина «Скания», бензовоз, водитель которого грубо нарушает правила дорожного движения.

Возле города Нижний Ломов сотрудники ГИБДД пытались остановить автомобиль. Однако водитель проигнорировал законные требования полицейских и продолжил движение. Инспекторы ДПС организовали преследование транспортного средства.

Злоумышленник нарушал правил дорожного движения - проехал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, неоднократно выезжал на полосу встречного движения. На 580 км дороги М5 «Урал» на территории Мокшанского района полицейским удалось заблокировать грузовик патрульным автомобилем.

Свои действия водитель объяснил страхом привлечения к ответственности за противоправное поведение: по словам злоумышленника, перед выездом он употребил наркотическое средство. Впоследствии гражданин был доставлен в областную наркологическую больницу, где отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В отношении водителя бензовоза составлено девять административных материалов: один – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, шесть – за выезд на полосу встречного движения, один – за проезд перекрёстка на запрещающий сигнал светофора, один – за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

Наказание за отказ от прохождения освидетельствования - штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок до 2 лет. Выезд на полосу встречного движения - штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления на срок до 6 месяцев.