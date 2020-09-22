На «СтанкоМашСтрое» состоялся обучающий семинар для руководителей пензенских предприятий

На базе предприятия «СтанкоМашСтрой» состоялся обучающий семинар на тему «Развитие предприятия в быстроизменяющихся условиях рынка». Слушателями стали 30 руководителей пензенских предприятий, которые в этом году проходят обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров. Мероприятие было организовано совместно с региональным ресурсным центром Президентской программы, институтом регионального развития Пензенской области, Пензенским госуниверситетом.

Знакомство со «СтанкоМашСтрой» началось с ознакомительной экскурсии, которую провел директор по качеству. Константин Добряков познакомил гостей с историей компании, с производственными мощностями, рассказал о выпускаемом оборудовании, о рынках сбыта, среди которых рынок Германии занимает особое место, о работе над повышением качества станков.

Заместитель генерального директора по производству компании «СтанкоМашСтрой» Сергей Митясов выступил с докладом о своей поездке в Германию. Это была четырехнедельная промышленная стажировка после окончания курса Президентской программе подготовки управленческих кадров, нацеленная на экономическую кооперацию предприятия с немецкими производственниками.

По итогам мероприятия была достигнута договоренность о повторном визите пензенских промышленников на предприятие «СтанкоМашСтрой» для более глубокого изучения технических и технологических производственных процессов.