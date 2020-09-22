Более двух тысяч деревьев будут высажены в Пензе

Пресс-служба Администрации Пензы

– В ближайшее время предстоит провести традиционные мероприятия по благоустройству городских территорий – возобновим санитарные пятницы, субботники, также в рамках месячника у нас запланирована масштабная высадка деревьев, – анонсировал он.

– Всего планируется высадить более двух тысяч деревьев – это липа, береза, рябина, клен, – сообщил начальник Управления ЖКХ города Александр Юлин. МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» посадит 100 лип на улицах Советской, М. Горького, Бакунина, Володарского, Пушкина, Суворова, Кирова, Московской.

Еще 1999 деревьев будут распределены между районными администрациями. В планах посадки – микрорайоны ГПЗ, Юго-Западный, Шуист, Арбековская застава, Заря, Заводской район, Военный городок.

Также обновят зеленые насаждения в жилой застройке в центре Пензы – на улицах Карпинского, Суворова, 8 Марта, Володарского, Кирова, на придомовых территориях в Арбеково, на улицах Свердлова, Терновского, Воронова, Кижеватова, Мереняшева, Калинина, Сухумской, Мира и других.

В ходе аппаратного совещания обсудили Концепцию по озеленению городских территорий.

– На примере трех обновленных скверов в центре города опробуем практику высадки крупномеров. Мы осмотрели все три зеленые зоны, обозначили места, которые нужно дополнить. Также определили породы деревьев, которые будем использовать – уже привычные каштаны, липы, ели, и дополнительные, такие как рябина, – сообщила о работе в данном направлении начальник Управления архитектуры и градостроительства Пензы Нина Кутырева.