Семья Тюренковых – лучшая в России

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Он проходил по 5 номинациям «Семья - хранитель традиций», «Многодетная семья», «Сельская семья», «Молодая семья» и «Золотая семья». В каждой номинации определялось по несколько победителей.

Пензенскую область представляли пять семей. По итогам Тюренковы из Иссинского района стали победителями в номинации «Сельская семья».

Справочно. Всероссийский конкурс «Семья года» проводится уже в пятый раз. Он направлен на повышение общественного престижа семейных ценностей. В этом году мероприятие проводилось в особых условиях. Впервые часть конкурсных мероприятий проходила в онлайн-формате. Эксперты оценивали портфолио семей, их визитные карточки и их активное участие в социальной жизни родного края.

По итогам Всероссийского конкурса будет издана Национальная книга-летопись, которая включит в себя два издания: в первом будут представлены истории семей-победителей, во втором - информация об участниках Всероссийского конкурса.