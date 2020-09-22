По материалам УФСБ России по Пензенской области

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Мужчина, обладая логином и паролем действующего сотрудника одного из операторов сотовой связи, в частном порядке осуществил неправомерный доступ к информационной системе с целью получения сведений о детализации телефонных соединений абонента, проживающего в другом регионе.

Полученные сведения о входящих и исходящих сигналах соединений, дате, времени, продолжительности соединений, номерах абонентов, злоумышленник передал третьему лицу за денежное вознаграждение.

Следственным отделом по Октябрьскому району города Пензы регионального следственного управления в отношении 42-летнего жителя Пензы возбуждено уголовное дело за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров. Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Пензенской области.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.