Владимир Вдонин поддерживает развитие детского спорта

Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

«Глубокую признательность выражаем Вам за неравнодушное отношение к развитию спорта в Спасском районе и оказание спонсорской помощи при проведении областных соревнований по легкой атлетике 6 этапа кубка Калинкина по бегу на длинные дистанции», – говорится в письме за подписью Юрия Ахрамеева.

Содействие развитию спорта, особенно детского, парламентарий считает одним из приоритетных направлений своей деятельности: оказывает всестороннюю поддержку в организации и проведении турниров, помогает с инвентарем, с призами и наградами.

Кубок Калинкина проводится в Пензенской области с 2019 года с целью популяризации занятий легкой атлетикой и здорового образа жизни. Виктор Петрович Калинкин в 1980-х – начале 1990-х годов – один из сильнейших легкоатлетов страны, 7 раз становился чемпионом СССР в беге на 800 и 1,5 тыс. метров, неоднократный призер международных состязаний.