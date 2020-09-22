В Мордовии при получении 700 тысяч рублей задержан адвокат

Полицейские конвойной службы во время конвоирования подсудимых (архив). Фото: Алексей БУЛАТОВ

По материалам УФСБ России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело в отношении председателя коллегии адвокатов «Краснослободский юридический центр» Адвокатской палаты Республики Мордовия, подозреваемого в покушении на мошенничество.

19 сентября 2020 года в городе Краснослободске подозреваемый был задержан после получения 700 тысяч рублей. За указанную сумму представитель адвокатуры пообещал 30–летнему мужчине решить вопрос о положительной сдаче им квалификационных экзаменов и последующем беспрепятственном получении статуса адвоката.

При этом задержанный заведомо не намеревался исполнять взятые на себя обязательства, обратив полученные деньги в свою пользу. Противоправные действия подозреваемого не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам, так как были пресечены сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, подозреваемый является членом Совета Адвокатской палаты Мордовии. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.