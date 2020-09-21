В Пензенской области прошел День иммунизации

Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области

В субботу акция прошла в районах области, а в воскресение - у торгового центра «Коллаж» и драмтеатра им. А.В. Луначарского. По отзывам жителей Пензенской области, такой формат проведения вакцинации очень удобен. Да и сами врачи отмечают, что акции «выходного дня» упрощают вакцинацию работающей части населения региона.

В Пензенской области прививку против гриппа сделали уже более 230 тысяч человек. В настоящее время ожидается вторая партия вакцины, которая позволит привить оставшуюся часть запланированных групп населения, в первую очередь лица старше 60 лет, больные сахарным диабетом, больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, лица, страдающие заболеваниями бронхолегочной системы и прочие пензенцы из «группы риска».

После поступления в регион второй партии вакцины подобные акции планируется продолжить.