В Саранске снова продлили ограничение движения по проспекту 70 лет Октября

В Саранске до 24:00 26 сентября продлевается ограничение движения и стоянки по проспекту 70 лет Октября от улицы Севастопольской до улицы Косарева.

С 23 по 26 сентября будут изменены схемы движения отдельных маршрутов общественного транспорта.

Автобусы №1, №4, №5, №27, №150 вместо проспекта 70 лет Октября будут следовать по улице Косарева с выходом на улицу Волгоградскую и далее по действующим маршрутам.

Автобус №44 вместо проспекта 70 лет Октября будет следовать по улице Гожувской с выходом на улицу Севастопольскую и далее по действующему маршруту.