Определены победители первого этапа конкурса «Народный участковый» в Пензенской области

Завершился первый региональный этап всероссийского конкурса «Народный участковый-2020». Жители Пензенской области выбрали стражей порядка, которые, по их мнению, достойны носить это звание.

По итогам голосования сформировалась десятка лидеров:

- Алексей Крошечкин из Бессоновского района – 433 голоса;

- Роман Солдатов из Заречного – 423 голоса;

- Николай Сладков из Городищенского района – 140 голосов;

- Андрей Игнашкин из Лопатинского района – 89 голосов;

- Александр Карасев из Сердобского района – 87 голосов;

- Виталий Любушкин из Камешкирского района – 87 голосов;

- Александр Ардеев из Мокшанского района – 77 голосов;

- Алексей Каклеев из Лунинского района – 72 голоса;

- Юрий Попов из Пензы – 68 голосов;

- Раушан Ямбулатов из Пензы – 62 голоса.

Из них будет выбран один победителей, который представит область на всероссийском этапе конкурса. Голосование пройдет с 7 по 16 октября на сайте регионального УМВД.