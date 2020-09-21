Определены победители первого этапа конкурса «Народный участковый» в Пензенской области

Завершился первый региональный этап всероссийского конкурса «Народный участковый-2020». Жители Пензенской области выбрали стражей порядка, которые, по их мнению, достойны носить это звание.
По итогам голосования сформировалась десятка лидеров:
- Алексей Крошечкин из Бессоновского района – 433 голоса;
- Роман Солдатов из Заречного – 423 голоса;
- Николай Сладков из Городищенского района – 140 голосов;
- Андрей Игнашкин из Лопатинского района – 89 голосов;
- Александр Карасев из Сердобского района – 87 голосов;
- Виталий Любушкин из Камешкирского района – 87 голосов;
- Александр Ардеев из Мокшанского района – 77 голосов;
- Алексей Каклеев из Лунинского района – 72 голоса;
- Юрий Попов из Пензы – 68 голосов;
- Раушан Ямбулатов из Пензы – 62 голоса.
Из них будет выбран один победителей, который представит область на всероссийском этапе конкурса. Голосование пройдет с 7 по 16 октября на сайте регионального УМВД.