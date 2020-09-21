Иван Белозерцев официально вступил в должность губернатора Пензенской области

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В торжественной церемонии приняли участие депутаты Законодательного Собрания, главы субъектов Российской Федерации, Почетные граждане Пензенской области, главы администраций городских округов и муниципальных районов, представители органов власти, бизнес-сообщества, общественности и СМИ.

В соответствии с Уставом Пензенской области Иван Белозерцев принес присягу, поклявшись добросовестно исполнять обязанности губернатора и верно служить народу. После этого главы региона поздравили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Орловской области Андрей Клычков, владыка Серафим, передавший Ивану Александровичу благословение от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на новое служение.

Затем вновь избранный губернатор перечислил достижения региона за пять лет и проблемы, над которыми еще предстоит работать.

- Уверен, что объединение усилий власти, гражданского общества, бизнеса и жителей региона позволит эффективно решать возникающие вопросы. Хочу видеть Пензенский край успешным, современным и богатым, - отметил Иван Белозерцев.

После завершения церемонии для гостей выступил победитель второго сезона шоу «Голос» Сергей Волчков.