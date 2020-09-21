Десять лет, которые запомнились зрителям

Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Вместе с театральной командой он смог многое изменить в жизни Пензенского драматического. В труппу влилось в общей сложности более двух десятков молодых актеров, с театром начали регулярно работать режиссеры Андрей Шляпин, Ансар Халилуллин, Дмитрий Петрунь, Алексей Зыков, Александр Баркар, Кирилл Заборихин.

Вышло 76 премьер, по инициативе Сергея Казакова организовано четыре больших фестиваля - «Театральное Поволжье» в 2011 и «МаскерадЪ» в 2014, 2017 и 2019. Театр стал участником и призером 37 фестивалей в России и за ее пределами, впервые начались зарубежные гастроли театра.

Сейчас театр уверенно возвращается к нормальной жизни после пандемии, уже послезавтра - первая премьера сезона, лирическая драма «Так и будет» по пьесе Константина Симонова. Поздравления по случаю красивой даты в адрес Сергея Владимировича Казакова звучат сегодня от друзей, коллег. Министерство культуры и туризма Пензенской области пожелало юбиляру вступить во второе десятилетие своего художественного руководства с новыми силами, оптимизмом, уверенностью и всё такой же творческой неуспокоенностью!

«Комсомольская правда» присоединяется к поздравлениям: вдохновения вам, Сергей Владимирович, оставайтесь с нами.