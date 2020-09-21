Фото: Валерий Шахов

В Саранске на пересечении ул. Севастопольской и проспекта Российской Армии, в связи с проведением работ по присоединению к существующему водоводу вновь построенного участка водопровода для 4-го микрорайона Юбилейного, с 22:00 21 сентября до 6:00 22 сентября будет отсутствовать холодное водоснабжение.

Отключение воды произойдет по следующим адресам:

в многоквартирных домах

по ул. Сураева-Королёва, д. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7,

по ул. Тавлинской Набережной, д. № 5, №7, №9,

по ул. Юрия Святкина, д. №3, №5, №7,

по ул. Севастопольской, д. №17, №19, №21, №23А,

п. Ремзавод

по ул. Заводской, д. №2, №3, №4, №5, №5/1, №5/2, №6, №7, №9, №9А, №11, №13, №22,

ул. Рабочей, д. №5А, №15, №17, №19, №21, №21А, №23, №25, №27, №29, №31, №33;

в частном секторе

п. Пушкино

по ул. Чкалова от дома №1 до дома №128;

ул. Пушкина от дома №1 до дома №153;

п. Ремзавод

по ул. Зелёной, д. №10, №12, №14, №16, №18, №17, №19, №21, №23;

ул. Заводской, д. №10, №20;

ул. Мичурина от дома №1 до дома №67;

ул. Парковой от дома №1 до дома №17;

ул. Молодёжной от дома №1 до дома №20;

ул. Рябова от дома № 1 до дома №16;

ул. Бахтина от дома №1 до дома №19;

ул. Университетской от дома №1 до дома №24;

ул. Ботанической от дома №1 до дома №15;

ул. Петербургского, д. №6, №10, №12, №14, №16;

ул. Саровской от дома №1 до дома №15;

ул. Рабочей от дома №2 до дома №66;

ул. Первомайской от дома №1 до дома №61;

ул. Колхозной от дома №1 до дома №41.

На время отсутствия водоснабжения будет организован подвоз воды. Уточнить местоположение машины с водой можно по телефону: 24-34-48.

Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» приносит извинения горожанам за временные неудобства.