Фото: Валерий Шахов
В Саранске на пересечении ул. Севастопольской и проспекта Российской Армии, в связи с проведением работ по присоединению к существующему водоводу вновь построенного участка водопровода для 4-го микрорайона Юбилейного, с 22:00 21 сентября до 6:00 22 сентября будет отсутствовать холодное водоснабжение.
Отключение воды произойдет по следующим адресам:
в многоквартирных домах
по ул. Сураева-Королёва, д. №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7,
по ул. Тавлинской Набережной, д. № 5, №7, №9,
по ул. Юрия Святкина, д. №3, №5, №7,
по ул. Севастопольской, д. №17, №19, №21, №23А,
п. Ремзавод
по ул. Заводской, д. №2, №3, №4, №5, №5/1, №5/2, №6, №7, №9, №9А, №11, №13, №22,
ул. Рабочей, д. №5А, №15, №17, №19, №21, №21А, №23, №25, №27, №29, №31, №33;
в частном секторе
п. Пушкино
по ул. Чкалова от дома №1 до дома №128;
ул. Пушкина от дома №1 до дома №153;
п. Ремзавод
по ул. Зелёной, д. №10, №12, №14, №16, №18, №17, №19, №21, №23;
ул. Заводской, д. №10, №20;
ул. Мичурина от дома №1 до дома №67;
ул. Парковой от дома №1 до дома №17;
ул. Молодёжной от дома №1 до дома №20;
ул. Рябова от дома № 1 до дома №16;
ул. Бахтина от дома №1 до дома №19;
ул. Университетской от дома №1 до дома №24;
ул. Ботанической от дома №1 до дома №15;
ул. Петербургского, д. №6, №10, №12, №14, №16;
ул. Саровской от дома №1 до дома №15;
ул. Рабочей от дома №2 до дома №66;
ул. Первомайской от дома №1 до дома №61;
ул. Колхозной от дома №1 до дома №41.
На время отсутствия водоснабжения будет организован подвоз воды. Уточнить местоположение машины с водой можно по телефону: 24-34-48.
Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» приносит извинения горожанам за временные неудобства.