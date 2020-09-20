Почему охрана Абрамовича стережет Пересильд

Актеры Игорь Верник, Юлия Пересильд, режиссер Алексей Учитель и телеведущий Вадим Верник (слева направо), архив. Фото: Евгения ГУСЕВА

В этом году сочинский «Кинотавр» попал в топы новостей не благодаря премьерам и высоким гостям, а из-за болезни молодого режиссёра Александра Молочникова.

Мужчина прилетел на киносмотр, чтобы презентовать фильм «Скажи ей» со Светланой Ходченковой в главной роли (в прошлом году им приписывали роман). Чинно прошёлся по красной дорожке, потом наобнимался во время неформальных дружеских посиделок в местном ресторане с актрисой Анной Чиповской и другими гостями «Кинотавра».

А по прибытии в Москву тест показал, что у Молочникова коронавирус. Причём режиссёр божится, что перед сочинской премьерой тест был отрицательным. Но итог один - доброй половине кинематографистов пришлось делать срочные тесты после шапочного общения с режиссёром.

Три года назад один из главных неформальных спонсоров «Кинотавра» миллиардер Роман Абрамович расстался с галеристкой Дарьей Жуковой после десяти лет брака. Все гадали, кто же займёт место Даши.

И тогда же начали появляться слухи о романе Абрамовича с актрисой Юлией Пересильд, которая прославилась благодаря главной роли в сериале «Людмила Гурченко».

Сначала Абрамович регулярно посещал светские вечера благотворительного фонда «Галчонок», членом попечительского совета которого является актриса. Потом олигарх был замечен с актрисой на премьере в Большом театре. Но Юлия, которая редко комментирует свою личную жизнь (актриса лишь недавно призналась, что воспитывает двух дочерей от женатого режиссёра Алексея Учителя - Ред.), посмеивалась в Инстаграме над светскими сплетнями.

На минувшем «Кинотавре» о романе Абрамовича и Пересильд заговорили с новой силой.

Подробности – у Алины Черновой