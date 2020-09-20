Сбитого в Саранске мотоциклиста госпитализировали

Пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Республике Мордовия

В 7:55 на 35 км (+700) автодороги Саранск – Сурское – Ульяновск 30-летний молодой человек, управляя комбайном «AMAZONE PANTERA 4502», при повороте налево нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего автомобиль «FORD TRANZIT» совершил касательное столкновение с последующим съездом в кювет по направлению движения транспортного средства.

В результате ДТП 47-летняя пассажирка «FORD TRANZIT» была доставлена в ГБУЗ «Комсомольская ЦРБ», где ей оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение. Водители транспортных средств на момент аварии находились в трезвом состоянии.

В 12:30 напротив дома 20А по ул. Т.Бибиной Саранска 42-летний мужчина, управляя автомобилем «Ауди А4», двигаясь со стороны ул. Лихачёва в сторону ул. Косарева, не справился с рулевым управлением и совершил наезд на световую опору. В результате ДТП водитель «Ауди А4» доставлялся в ГБУЗ РМ РКБ №4, где ему оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.

На него составлены административные протоколы за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения и повреждение дорожного сооружения.

В Саранске в 20:20 напротив дома №104 по ул. Косарева 35-летний мужчина, управляя автомобилем «Форд Фокус», при повороте налево совершил столкновение с мотоциклом «HONDA CBR1000F», который двигался во встречном направлении прямо со стороны ул. Т.Бибиной. В результате ДТП 29-летний водитель мотоцикла госпитализирован в ГБУЗ РМ «РКБ №4». Водители на момент аварии находились в трезвом состоянии.