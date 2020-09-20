Около 130 спортсменов вышли на водные старты

Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

Около ста тридцати спортсменов собрались 18-20 сентября в Пензенском районе, в поселке Мичуринский на р. Пензятка на областные соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях на открытой воде (дисциплины «дистанция-водная-катамаран2», «дистанция-водная-каяк»). Класс дистанций – 2, вид – «Слалом». С приветственным словом к собравшимся обратился Председатель федерации спортивного туризма Пензенской области Павел Зелепугин.

Мы связались по телефону с одним из судей, начальником дистанции и одновременно участником соревнований Александром Гориным:

- Соревнования в слаломе - это преодоление дистанции приблизительно 150 -200 метров за минимальное время, - рассказал Александр. - При этом спортсмены должны выдерживать линию движения, ограниченную искусственными препятствиями - воротами, образованными двумя вертикальными вехами, подвешенными над водой. Пять ворот спортсмены проходят, двигаясь по течению, и еще пять - против течения. Дистанция хорошая и проходить ее интересно, в пятницу и субботу, правда, мешал дождь.

В первый соревновательный день определились победители на катамаранах-двойках в различных категориях. У мужчин лучший результат показали Данила Алкаев и Дмитрий Банкетов, на втором месте Павел Зелепугин и Александр Горин, третьим стал семейный экипаж отца и сына Алексея и Ивана Солутановых.

У женщин первое место завоевала двойка Елена Павлова и Юлия Горячева, серебро у Юлии Салагиной и Ксении Зелепугиной, бронза – у Евгении Чесноковой и Татьяны Клочковой.

Победителей и призеров во всех возрастных группах наградили дипломами, грамотами и медалями от региональных министерств образования и спорта. Вручены также ценные призы от Министерства лесного хозяйства Пензенской обл