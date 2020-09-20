В Мордовии продолжают строить ФАПы и ремонтировать дороги

Фото: Пресс-служба Администрации городского округа Саранск

На проспекте 70 лет Октября, благодаря активному ходу работ, удалось досрочно открыть движение на участке от улицы Короленко до улицы Севастопольской. На отрезке от улицы Косарева до улицы Севастопольской идет укладка выравнивающего слоя асфальта. Основные силы брошены на ремонт проезжей части: замену бордюрного камня и укладку асфальтобетона. Параллельно, где необходимо, ведется ремонт пешеходных тротуаров.

Это самый трудоемкий объект из запланированных к ремонту в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Из-за сильного движения на участке работы приходится вести поэтапно. На следующей неделе планируется ограничить движение для общественного транспорта.

- Горожане должны с пониманием отнестись к вынужденным мерам. Без этого не обойтись, - подчеркнул на выездном совещании Петр Тултаев. - После этого отрезка дорожники перейдут на участок от ул. Т. Бибиной до улицы Косарева. В течение двух недель работы на дорожном полотне строители должны завершить.

Также продолжается строительство фельдшерско-акушерских пунктов в Макаровке, Пушкино и Полянках. На месте Петр Тултаев пообщался со строителями, обсудили возникающие вопросы.

Со стороны городских властей оказано необходимое оперативное содействие в подключении инженерных сетей ко всем ФАПам. Эта работа проводилась под постоянным контролем со стороны мэра Саранска. В настоящее время все инженерные коммуникации подведены.

В поселке Пушкино идет монтаж свай под установку фельдшерско-акушерского пункта. В селе Макаровка строители начали монтаж модуля. Планируется, что на следующей неделе, после окончания строительных работ, городские коммунальные службы приступят к благоустройству прилегающей к ФАПу территории. В деревне Полянки строительные работы по установке нового пункта в завершающей стадии. После их окончания останется завезти необходимое медицинское оборудование.