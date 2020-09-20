Отелло со скалкой нашел жену пьяной в доме односельчанина

Арестованный. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 27 июня 2020 г. пьяный мужчина пришел в дом к односельчанину. Принесенной с собой скалкой он нанес находившейся там в состоянии алкогольного опьянения своей супруге не менее 49 ударов в область головы, туловища и конечностей. После чего отвел ее в ванную комнату, чтобы она смыла кровь и смогла пойти с ним домой.

Сам тем временем отправился к спящему на кровати пьяному хозяину дома. И той же скалкой нанес 5 ударов в область головы. Выходившего из дома мужчину увидел сын потерпевшего, он и вызвал скорую медицинскую помощь. По пути в больницу пострадавшие скончались в машине скорой помощи.

Как стало известно, за неделю до трагических событий супруга ушла из дома. Мужчина разыскивал ее. Спрашивал о ее местонахождении, в том числе, у потерпевшего, но тот не признался, что женщина живет у него. Узнав об этом, из ревности мужчина решил наказать обидчиков. Женщину он намеревался вернуть домой.

По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, Каменская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя с. Кевдо-Мельситово, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей, и убийстве.

Дело направлено на рассмотрение в суд.