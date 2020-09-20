Новые корпуса по выращиванию индейки МПК «Норовский»

Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Каждая площадка будет по 1800 кв. метров, мощностью по 8 тыс. голов птицы. В ближайших планах предприятия начать строительство третьего корпуса. В настоящее время объем производства на предприятии составляет 1300 тонн индейки в год, а с вводом в строй трех объектов производство продукции увеличится до 3000 тонн в год.

В ходе осмотра комплекса по выращиванию птицы, Глава Мордовии пообщался с его начальником Максимом Червяковым. Он рассказал, что окончил Аграрный институт МГУ им. Н.П. Огарева, защитил кандидатскую диссертацию. В настоящее время проживает в Саранске, но при возможности хотел бы переехать в Кочкуровский район поближе к месту работы.

Глава Мордовии поинтересовался у председателя Правления группы компаний «Норов» Александра Позднякова о возможности помочь сотруднику со строительством дома, на что получил положительный ответ.

Также Глава Мордовии осмотрел ход уборочных работ сои на полях Кочкуровского района. Владимир Волков отметил, что выращивание этой культуры для производства комбикормов стало необходимостью для сельхозтоваропроизводителей республики. Поскольку цена на сою растет, нужно увеличивать объемы производства и повышать урожайность культуры.

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