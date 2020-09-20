Вместо свадьбы жениха заключили под стражу

Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

В отдел полиции №2 УМВД России по городу Пензе обратился с заявлением о краже уроженец республики Узбекистан. Он сообщил, что при неизвестных обстоятельствах у него пропали деньги в сумме около 70 тыс. рублей. Эти деньги потерпевший хранил в сумке на съёмной квартире, которую снимал совместно с тремя земляками, приехавшими в Пензу на заработки. Пропажу наличных он обнаружил, когда вечером пришёл с работы.

В ходе проведённых мероприятий сотрудники полиции установили причастность к совершению преступления одного из квартиросъёмщиков, гражданина 1997 года рождения. Подозреваемый признался в содеянном. По словам злоумышленника, ему не хватало денег на проведение своей свадьбы в Узбекистане, поэтому он решил похитить деньги у товарища.

По факту кражи отделом следственного управления УМВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения – заключение под стражу.