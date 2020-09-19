В селе Кучки открыли памятник летчикам, погибшим в годы Великой Отечественной войне

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Пензенские поисковики открыли памятник летчикам, погибшим в авиакатастрофах во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Торжественное мероприятие состоялось на гражданском кладбище с. Кучки Пензенского района 18 сентября. Здесь похоронены Василий Федорович Беляев (1915 г.р. уроженец Вологодской области, командир звена 161 разведывательного-истребительного авиационного полка, погиб 16 марта 1942 года при крушении самолета И-16 близ села) и Павел Иванович Смирнов (мл. лейтенант, сержант-пилот 10 запасного авиационного полка, потерпел крушение 6 августа 1942 года). Их имена и обстоятельства гибели были установлены благодаря проекту «Наследники победителей».

На данный момент в рамках проекта найдено семь неучтенных захоронений летчиков, погибших на территории Пензенской области. Удалось установить информацию по 121 человеку. Все собранные факты и материалы будут отражены в книге «Ушедшие в Сурское небо», посвященной судьбам летчиков, погибших на территории Пензенской области в годы Великой Отечественной войны. Презентация книги поисковиков состоится в ноябре этого года.