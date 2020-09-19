Пензенец, виновный в смерти матери, предстанет перед судом

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Завершилось расследование уголовного дела в отношении 49-летнего пензенца. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

Следствием установлено, что 24 июня этого года мужчина распивал спиртное в одном из городских баров. После этого отправился домой, где между ним и его матерью 1939 года рождения вспыхнула ссора. Женщина упрекнула сына в том, что он не работает и постоянно пьет. В ответ мужчина начал избивать пенсионерку, а после снова вернулся в бар. Экспертиза показала, что спустя несколько минут после избиения пострадавшая скончалась.

Спустя время, обнаружив мать без признаков жизни, он позвонил родственнице и сообщил о смерти женщины. 26 июня мужчина был задержан полицией и все время расследования провел под стражей.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК, уголовное дело направлено в суд.