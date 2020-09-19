Четыре пензенских школьницы примут участие в игре «Умники и умницы»

С 14 по 17 сентября 2020 года в дистанционном формате проходили заключительные этапы игры «Умники и умницы Сурского края». Темой интеллектуального состязания в этом году стала Великая Отечественная война.

Школьникам нужно было ответить на вопросы экспресс-викторины, высказать свои мысли по одной из пяти тем и продемонстрировать свои знания в финальном состязании.

Финал проходил на базе платформы «Пензенская региональная заочная школа программирования». Специально для участников игры на платформе были созданы виртуальные кабинеты, в которых финалистам синхронно демонстрировались вопросы финальной игры и давалось 30 секунд на ввод ответов.

Победителем игры стала Шакурская Диана из школы№ 4 города Нижний Ломов. В число призеров вошли: Авдеева Дарья, школа с. Тимирязево Башмаковского района, Овчарова Виктория, школа №3 р.п. Земетчино, Быстракова Дарья , школа №1 им. Б.А. Прозорова г. Никольска.