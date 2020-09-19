В Мордовии торжественно открыли мост через реку Вьяс

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Стоимость строительства моста через реку Вьяс на автодороге Саранск – с. Кочкурово – граница Пензенской области превысила 22 миллиона рублей.

Глава республики, комментируя открытие объекта, отметил, что сейчас в Мордовии около 360 мостов, подобных семилейскому: построенных в 70-90 годы и не рассчитанных на тяжелые нагрузки. А между тем, по этим дорогам перевозится урожай с полей.

- В Мордовии была проведена проверка качества мостов, которая показала, что13% требуют срочного ремонта – это 47 мостов, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии, а 200 мостов - в неудовлетворительном состоянии, - рассказал Владимир Волков.

Глава Мордовии подчеркнул, что после принятия программы, в республику будут привлечены средства на строительство и реконструкцию мостов. Только на 47 аварийных объектов будет направлено более пяти миллиардов рублей.