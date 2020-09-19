790 миллионов рублей на решение задач по итогам приема граждан

Пресс-служба Правительства Пензенской области

Оно состоялось в Каменке в пятницу, 18 сентября 2020 года.

На совещании обсуждались подготовка объектов ЖКХ и соцкультбыта к отопительному периоду, реализация национальных проектов и исполнение поручений по результатам рабочих поездок губернатора в районы.

"Предстоит понижение дневной и ночной температур. Мы должны быть готовы раньше, учитывая начало сезона инфекционных заболеваний и опасность распространения коронавирусной инфекции. Самое важное - это здоровье людей", - сказал глава региона.

Говоря о ходе реализации национальных проектов, Иван Белозерцев подчеркнул, что федеральным центром на 2021 год установлены более жесткие сроки их реализации.

"Мы должны вовремя провести конкурсные процедуры, выполнить мероприятия и оплатить работу подрядчиков", - обратил он внимание присутствовавших.

В настоящее время завершаются запланированные в 2020 году работы по нацпроектам. В числе задач - создание 380 дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях; установка спортивных площадок в шести районах, монтаж ФОКа открытого типа в Кузнецке и футбольного поля с теплым покрытием; строительство вертолетной площадки для санавиации в Земетчинском районе.

По результатам приемов граждан, проведенных в ходе выездов Ивана Белозерцева в районы Пензенской области, в 2020 году было дано 133 поручения. Они касаются капитального ремонта уже имеющихся учреждений образования, здравоохранения и культуры, газификации населенных пунктов, строительства канализационных сетей, бурения скважин для обеспечения водоснабжением населения, ремонта дорог.

"На выполнение поставленных задач в 2020 и 2021 годах требуется около 790 миллионов рублей. Уже запланированы в бюджете более 145 миллиона рублей. Выделение остальных средств будет приоритетным в распределении бюджетных средств на 2021 год", - пояснила министр финансов региона Любовь Финогеева.