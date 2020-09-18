Пенза снова присоединится к Всемирному дню чистоты

Всех неравнодушных к окружающей среде приглашают поучаствовать во Всемирном дне чистоты и вместе с активистами убрать мусор на одной из городских территорий. В этом году в Пензе акция будет проходить два дня – 19 и 22 сентября.

Завтра участники уберут городскую набережную. Сбор – в 11.00 на парковке рядом с мостом Дружбы.

Во вторник уборка состоится на Русеевском пляже. Встреча участников – в 14.00 у фонтана на набережной Города Спутника.

Одеваться по погоде, при себе при желании иметь дождевики и кружки. Перчатки, мешки и средства защиты будут выданы участниками акции.