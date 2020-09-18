Пензенский педагог получила 100 тысяч рублей и автомобиль

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Состязание проводилось в два этапа: очный и заочный. На заочный тур было прислано 32 заявки. Победители получили по 10 тысяч рублей.

Участниками очного этапа стали 15 педагогов. Каждый из них удостоен денежного сертификата на 30 тысяч рублей.

- В финал вышли учителя из сельских школ, - отметил губернатор Иван Белозерцев. - Это говорит о том, что конкурс востребован, что педагоги идут на него с большим желанием. Считаю, что каждый из нас должен сделать все, чтобы звание «Учитель» звучало с большой буквы, как Родина и Россия.

Третье место в областном этапе конкурса завоевали преподаватель ОБЖ из пензенской школы №70 Сергей Гаранин и учитель русского языка Марина Шуваева из нижнеломовской школы №4. Им вручили сертификаты на 50 тысяч рублей.

На второй месте – учитель истории школы N221 Заречного Илья Муравлев и учитель русского языка мокшанской школы №2 Ольга Сазонова. Они получили по 70 тысяч рублей.

«Учителем года-2020» в Пензенской области стала учитель иностранных языков школы N36 г.Пензы Дарья Басова. Ей были вручены 100 тысяч рублей и автомобиль. Теперь ей предстоит участие во всероссийском этапе конкурса.