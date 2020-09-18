Ранее судимый житель Мордовии украл запчасти от трактора с территории предприятия

В Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 32-летнего жителя Атяшевского района. Он подозревается в краже.

Ранее руководство местного агропромышленного предприятия обратилось в полицию и сообщило, что из одного из помещений на их территории кто-то вынес запасные части от трактора МТЗ-80, опоры крепления, кронштейн от сельскохозяйственного дискатора, долото плуга, 40 литров трансмиссионного масла.

Подозрение пало на сотрудника предприятия. Он свою вину отрицать не стал и рассказал, что проник в помещение, отогнув металлическую решетку, а через несколько дней повторил кражу.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 22 тысяч рублей. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается